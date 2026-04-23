Iran la guerra in diretta i Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz Trump | Nuovi colloqui già domani

Nelle ultime ore, le forze militari iraniane hanno sequestrato due navi nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz, nel mezzo delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Il governo iraniano ha espresso preoccupazioni riguardo al prolungamento del cessate il fuoco, ritenendolo insufficiente e sospettando possibili insidie. Nel frattempo, il presidente americano ha annunciato che sono programmati nuovi colloqui già a partire da domani.