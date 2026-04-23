Iran la guerra in diretta i Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz Trump | Nuovi colloqui già domani
Nelle ultime ore, le forze militari iraniane hanno sequestrato due navi nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz, nel mezzo delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Il governo iraniano ha espresso preoccupazioni riguardo al prolungamento del cessate il fuoco, ritenendolo insufficiente e sospettando possibili insidie. Nel frattempo, il presidente americano ha annunciato che sono programmati nuovi colloqui già a partire da domani.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: il prolungamento del cessate il fuoco non convince Teheran che teme una trappola e invita Washington a togliere il blocco nello Stretto di Hormuz. Domani vertice UE a Cipro, Volenterosi riuniti a Londra: sul tavolo la riapertura dello stretto e il suo sminamento, a cui parteciperà anche la Marina italiana inviando quattro navi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano
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