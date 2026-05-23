Trump | Accordo ampiamente negoziato Lo stretto sarà riaperto Ma i media di Teheran frenano | Hormuz rimane sotto controllo dell’Iran – La diretta

Donald Trump ha dichiarato su Truth che l’accordo con l’Iran è stato ampiamente negoziato e che lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Tuttavia, i media di Teheran hanno affermato che l’area rimane sotto il controllo dell’Iran e che la situazione nell’area non è cambiata. Le dichiarazioni del presidente statunitense contrastano con le affermazioni delle fonti iraniane, che continuano a mantenere la presenza militare e il controllo nella zona. Le comunicazioni ufficiali sui negoziati non sono state ulteriormente dettagliate.

«Lo Stretto di Hormuz verrà aperto», lo assicura Donald Trump sul suo social Truth parlando dei negoziati dell’accordo con l’Iran. «Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca – riporta il post – dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani e il Ministro Ali al-Thawadi del Qatar, il Maresciallo Syed Asim Munir Ahmed Shah del Pakistan, il Presidente Recep Tayyip Erdoan della Turchia, il... 🔗 Leggi su Open.online

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Trump minaccia la Nato sullo Stretto di Hormuz

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