L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz Attaccate truppe Unifil francesi in Libano | un morto Trump | I colloqui con Teheran vanno bene – La diretta

L’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, dopo settimane di tensioni e di escalation nella regione. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi a truppe francesi in Libano, con una vittima. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno procedendo in modo positivo. La situazione rimane complessa, con sviluppi che coinvolgono diverse parti della regione e delle alleanze internazionali.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Razzo colpisce la base italiana Unifil in Libano. Iran e Oman verso un accordo per gestire lo stretto di Hormuz – La direttaNel 34esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente Donald Trump ha parlato alla nazione per dire che la guerra finirà... Leggi anche: Usa-Iran, colloqui in salita. Trump: “Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; Lo stretto di Hormuz può essere chiuso? Lo spettro del blocco navale; Cosa vuol dire chiudere lo Stretto di Hormuz? Il piano Usa contro l’Iran e il rischio di uno shock globale; Perché ora Trump vuole bloccare lo stretto di Hormuz. LIVE | L’Iran chiude nuovamente lo stretto di Hormuz. Trump: Non possono ricattarci. I colloqui vanno beneCinquantesimo giorno di guerra in Iran. Resta aperto lo stretto di Hormuz dopo l'annuncio della tregua di dieci giorni in Libano ... dire.it Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa. Ucciso un casco blu - LIVEL'Iran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Teheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà' ... ansa.it L'Iran ha intanto fatto marcia indietro sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, reintroducendo le restrizioni al transito facebook L’Iran chiude di nuovo lo Stretto di Hormuz: «Colpa del blocco navale Usa» x.com