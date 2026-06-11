L'Iran sta portando avanti una strategia che punta a mantenere l’instabilità come mezzo di controllo politico. Questa deriva si manifesta attraverso azioni e decisioni che alimentano tensioni interne ed esterne, creando un clima di incertezza. La politica ufficiale sembra sfruttare questa instabilità per consolidare il potere, anche se le conseguenze si riflettono in conflitti e crisi di vario genere.

? Domande chiave? In Breve L’incendio geopolitico in Iran e i rischi per la stabilità globale. Massimiliano Coccia analizza l’attuale crisi iraniana attraverso la lente di una politica che sembra alimentare il conflitto anziché risolverlo. Il podcast quotidiano Quel che resta del giorno offre una feritoia per osservare i conflitti del nostro tempo, concentrandosi su come le notizie possano scivolare via senza che la società ne colga la reale portata. Il dell’analisi riguarda la gestione delle tensioni in Medio Oriente, descritte come una vera e propria politica dell’incendio. In questo scenario, le dinamiche internazionali non si limitano a semplici scontri diplomatici, ma diventano elementi che modellano la percezione pubblica e la comprensione dei grandi mutamenti politici e sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La strategia di Trump sullIran sta funzionando davvero TWTW

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La nuova grande strategia dell'Iran reddit

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