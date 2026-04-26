I Pasdaran affermano che il controllo di Hormuz è la strategia definitiva dell’Iran

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che il controllo dello Stretto di Hormuz rappresenta la loro strategia principale nel rapporto con gli Stati Uniti. Lo Stretto di Hormuz, attraversato da importanti rotte di petrolio e gas, è considerato un punto chiave per le forniture energetiche mondiali. La presa di questa area sarebbe, secondo le autorità iraniane, un obiettivo prioritario nel loro approccio geopolitico.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che il controllo dello Stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per le forniture globali di petrolio e gas, rappresenta la “strategia definitiva” di Teheran nel suo conflitto con gli Stati Uniti. “Controllare lo Stretto di Hormuz e mantenere l’ombra del suo effetto deterrente sull’America e sui sostenitori della Casa Bianca nella regione è la strategia definitiva dell’Iran islamico”, hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro canale Telegram ufficiale. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito la necessità di riaprire lo Stretto di Hormuz al traffico petrolifero “nei prossimi giorni e settimane” mentre continua il braccio di ferro tra Teheran e Washington che hanno imposto blocchi navali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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