Pasdaran ' il controllo di Hormuz è la strategia definitiva dell' Iran'

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che il controllo dello Stretto di Hormuz costituisce la loro strategia principale nel conflitto con gli Stati Uniti. Questo stretto, importante via di passaggio per le forniture mondiali di petrolio e gas, è al centro delle dichiarazioni delle forze militari iraniane. La questione ha attirato l’attenzione internazionale a causa della sua rilevanza per i mercati energetici e le tensioni geopolitiche nella regione.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che il controllo dello Stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per le forniture globali di petrolio e gas, rappresenta la "strategia definitiva" di Teheran nel suo conflitto con gli Stati Uniti. "Controllare lo Stretto di Hormuz e mantenere l'ombra del suo effetto deterrente sull'America e sui sostenitori della Casa Bianca nella regione è la strategia definitiva dell'Iran islamico", hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro canale Telegram ufficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Strait of Hormuz Crisis EXPOSED | The Hidden Architecture Behind the Iran War

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