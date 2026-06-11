L'iPhone 17 presenta una RAM insufficiente che limita alcune funzioni di Siri. Le funzioni avanzate di assistente vocale, come le risposte complesse e le operazioni multitasking, risultano impossibili da attivare. La mancanza di RAM influisce sulla velocità di risposta dell'intelligenza artificiale, causando ritardi nelle interazioni e riducendo l’efficacia di alcune funzionalità di Siri rispetto alle versioni precedenti.

? Domande chiave? In Breve L’iPhone 17 base subisce un declassamento tecnico: l’intelligenza artificiale di Apple richiede 12 GB di RAM. L’adozione di nuovi modelli linguistici avanzati comporterà la limitazione di alcune funzioni di Siri sull’iPhone 17 base, che dispone di soli 8 GB di memoria unificata. Questa restrizione hardware colpisce anche i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, precedentemente commercializzati con la dicitura Built for Apple Intelligence. Con l’introduzione di iOS 27, Apple alza ufficialmente la soglia minima di memoria necessaria per gestire le operazioni più complesse dell’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Il motivo tecnico che impedisce l’accesso alle funzioni più avanzate risiede nella gestione della memoria durante l’esecuzione dei modelli linguistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - iPhone 17: la RAM insufficiente blocca le funzioni avanzate di Siri

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