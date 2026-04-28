iPhone 18 | 12 GB di RAM per dominare l’IA e la nuova Siri
Secondo le ultime informazioni, l’azienda prevede di introdurre nel primo trimestre del 2027 un nuovo modello di iPhone con 12 GB di RAM. Questa modifica mira a migliorare la gestione dell’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, supportando anche la futura versione di Siri. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul design o altre caratteristiche tecniche del telefono.
? Cosa sapere Apple prevede iPhone 18 con 12 GB di RAM nel primo trimestre 2027.. L'incremento hardware serve a gestire l'intelligenza artificiale on device e la nuova Siri.. Dodici gigabyte di memoria RAM per l’iPhone 18 nel primo trimestre del 2027: Apple punta sulla potenza bruta per alimentare le funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. La strategia di Cupertino si sposta verso un potenziamento hardware necessario a gestire la nuova versione di Siri, che diventerà il pilastro centrale di iOS. Secondo quanto riportato da Davide Raia, l’incremento della memoria rispetto agli 8 GB dell’iPhone 17 non è un semplice aggiornamento tecnico, ma una necessità strutturale per garantire prestazioni fluide all’intelligenza artificiale on device.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: L’iPhone 18 potrebbe essere dotato di 12GB di RAM; Altro che crisi delle memorie: il futuro iPhone 18 potrebbe avere più RAM del suo predecessore; iPhone 18 può avere più RAM del previsto; Apple taglia i rami secchi: iOS 27 abbandonerà quattro vecchi iPhone. E per l’iPhone 18 si prefigura un ritardo al risparmio.
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