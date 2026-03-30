iPhone come bloccare le chiamate spam con le funzioni integrate
Negli ultimi mesi, molti utenti hanno segnalato un aumento delle chiamate indesiderate provenienti da numeri sconosciuti, tra cui chiamate ripetute da call center e tentativi di truffa. Per contrastare questa situazione, Apple ha integrato nelle ultime versioni di iPhone nuove funzioni che permettono di bloccare le chiamate spam senza dover ricorrere a applicazioni di terze parti.
Chiamate insistenti da numeri sconosciuti, squilli continui da call center e tentativi di truffa sempre più elaborati. Lo spam telefonico è ormai una realtà quotidiana per milioni di utenti in Italia. Anche se il problema non può essere eliminato del tutto, chi utilizza un iPhone ha a disposizione strumenti concreti per ridurne drasticamente l’impatto. Negli ultimi anni, nonostante gli interventi di AGCOM, il fenomeno non si è fermato. I call center abusivi continuano ad aggirare i controlli, rendendo fondamentale sfruttare tutte le soluzioni disponibili. Tra le opzioni integrate in iOS, ce n’è una spesso sottovalutata ma estremamente efficace: il silenziamento dei numeri sconosciuti. 🔗 Leggi su Billipop.com
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