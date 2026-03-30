Negli ultimi mesi, molti utenti hanno segnalato un aumento delle chiamate indesiderate provenienti da numeri sconosciuti, tra cui chiamate ripetute da call center e tentativi di truffa. Per contrastare questa situazione, Apple ha integrato nelle ultime versioni di iPhone nuove funzioni che permettono di bloccare le chiamate spam senza dover ricorrere a applicazioni di terze parti.

Chiamate insistenti da numeri sconosciuti, squilli continui da call center e tentativi di truffa sempre più elaborati. Lo spam telefonico è ormai una realtà quotidiana per milioni di utenti in Italia. Anche se il problema non può essere eliminato del tutto, chi utilizza un iPhone ha a disposizione strumenti concreti per ridurne drasticamente l’impatto. Negli ultimi anni, nonostante gli interventi di AGCOM, il fenomeno non si è fermato. I call center abusivi continuano ad aggirare i controlli, rendendo fondamentale sfruttare tutte le soluzioni disponibili. Tra le opzioni integrate in iOS, ce n’è una spesso sottovalutata ma estremamente efficace: il silenziamento dei numeri sconosciuti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone, come bloccare le chiamate spam con le funzioni integrate

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