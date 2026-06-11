L'Inter si avvicina all'acquisto di Provedel, con un accordo che sembra imminente. Il portiere della Lazio è considerato il candidato principale per il ruolo di vice Martinez nella prossima stagione. L'incontro tra l'agente e i rappresentanti nerazzurri è stato positivo, ma resta da definire il prezzo con il presidente della Lazio. Nel frattempo, l'Ajax è interessata a Sommer, con trattative in corso e dettagli ancora da concordare.

Le porte dell’Inter girano a grande velocità. Quelle nella sede del club in viale della Liberazione, dove nella giornata di ieri si sono rincorsi procuratori e dirigenti, e quelle. in campo. Perché tra meno di venti giorni diventerà ufficiale l’addio di Sommer al club nerazzurro, una volta raggiunta la naturale scadenza del contratto del portiere svizzero prevista per il 30 giugno, e allora tra le impellenze di mercato degli uomini mercato dell’Inter rientra pure quella di trovare un vice adeguato a Pepo Martinez, a tutti gli effetti promosso a titolare della squadra per la prossima stagione. La cerchia si è ormai ristretta attorno al nome del solo Ivan Provedel, sempre più vicino al trasferimento a Milano, che ha superato definitivamente la concorrenza di Kepa Arrizabalaga dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, ecco Provedel: accordo vicino. E su Sommer c'è l'Ajax, i dettagli

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