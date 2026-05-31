Il portiere della Lazio ha mostrato interesse per il trasferimento all'Inter, aprendo alla possibilità di unirsi al club nerazzurro. Se l'affare dovesse concretizzarsi, competerebbe per la maglia da titolare con l’attuale portiere Josep Martinez. La trattativa è in fase di sviluppo, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o tempistiche precise.

Inter News 24 Mercato Inter, il portiere della Lazio è attratto dal progetto nerazzurro: pronto a giocarsi il posto da titolare con Josep Martinez. L’Inter è alla ricerca di un secondo portiere: Yann Sommer saluterà a fine contratto e Josep Martinez sarà promosso come primo. E un nome papabile può essere Ivan Provedel, in uscita dalla Lazio, che, secondo il Messaggero, vede Milano come una buona opportunità. Spiega il quotidiano: «L’estremo difensore sarebbe convinto di potersi giocare la maglia con Martinez che nella testa di Chivu è diventato il titolare dopo l’addio di Sommer (ancora da formalizzare ufficialmente) quindi è tentato dalla possibilità di un’esperienza totalmente diversa da quella vissuta negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, scatto per la porta: Provedel apre al progetto nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

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