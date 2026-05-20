Inter Martinez si prende la porta | sarà lui il titolare Sale Provedel come secondo ecco i dettagli

Il portiere spagnolo ha convinto il tecnico e la dirigenza dell’Inter, che hanno deciso di affidargli il ruolo di titolare. Il suo inserimento nel progetto del club è stato accolto positivamente e si prepara a essere il punto di riferimento tra i pali nella prossima stagione. Per il ruolo di secondo, è stato scelto il portiere che ha concluso la stagione in prestito e che ora si unisce alla rosa nerazzurra. La decisione ufficiale sarà comunicata nelle prossime ore.

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Inter News 24 Inter, il portiere spagnolo ha convinto Chivu e la dirigenza: sarà lui il titolare del futuro nerazzurro. E come secondo salgono le quotazioni di Provedel. Il futuro della porta dell’Inter ha un nome ben preciso: Josep Martinez. Lo spagnolo è sempre più vicino a confermarsi come il titolare nerazzurro per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’investimento previsto per Guglielmo Vicario è stato momentaneamente congelato, poiché la dirigenza ha deciso di dare piena fiducia all’estremo difensore iberico. La rosea ha analizzato la situazione spiegando che: «Ovviamente può accadere di tutto sulle vie sempre impervie del mercato e l’intesa raggiunta dall’ Inter con Guglielmo Vicario sarebbe ancora valida: manca solo l’intesa con il Tottenham, che ha ora meno voglia di cedere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Martinez si prende la porta: sarà lui il titolare. Sale Provedel come secondo, ecco i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Colpo di scena MARTINEZ e svolta Mercato dopo INTER-COMO 3-2 Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Provedel possibile vice Martinez. Ecco i nerazzurri destinati alla cessionedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter, Josep Martinez verso la permanenza: adesso si valuta un suo vice! Provedel nuovo nomedi Paolo MoramarcoCalciomercato Inter, Josep Martinez verso la permanenza: il club valuta un nuovo vice per lo spagnolo. GdS - Martinez titolare, ultimo ok da Chivu. Ora il vice: segnali da ProvedelNella riunione di ieri tra l'allenatore e la dirigenza è arrivato l'ultimo assenso da parte del timoniere rumeno alla promozione dello spagnolo ... fcinternews.it Inter, idea Provedel secondo se Martinez rimane come primo. Che fa Sommer?Una stagione non facile a livello personale è ormai quasi alle spalle, ma per la squadra è stata vincente e per lui in crescendo. tuttomercatoweb.com