Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 10 giugno 2026 alle 12, per approvare i decreti attuativi relativi all’intelligenza artificiale. Il provvedimento riguarda settori come scuola, lavoro, sicurezza e pubblica amministrazione.

Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 12.20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.????? DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Il pacchetto attuativo in materia di intelligenza artificiale all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri costruisce una risposta normativa organica alla trasformazione tecnologica in corso. La scelta di fondo è promuovere l’innovazione, ma governarla dentro una cornice antropocentrica: l’IA può sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma non sostituire la responsabilità umana né comprimere i diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Intelligenza artificiale: il provvedimento del governo su scuola, lavoro, sicurezza, pubblica amministrazione e altro Decreti attuativi

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L Intelligenza Artificiale spiegata ai ragazzi

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