Intelligenza artificiale | il provvedimento del governo su scuola lavoro sicurezza pubblica amministrazione e altro Decreti attuativi

Da noinotizie.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 10 giugno 2026 alle 12, per approvare i decreti attuativi relativi all’intelligenza artificiale. Il provvedimento riguarda settori come scuola, lavoro, sicurezza e pubblica amministrazione.

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