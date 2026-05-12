Frosinone al via PerForma PA | intelligenza artificiale e cooperazione tra Comuni per innovare la Pubblica Amministrazione

A Frosinone si è svolto il primo incontro del progetto “PerForma PA”, dedicato alla pianificazione strategica e all’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione. L’evento si è tenuto nella sede comunale e ha visto una partecipazione rilevante di rappresentanti di vari Comuni. Il progetto è finanziato attraverso un avviso pubblico promosso dall’Unione e si focalizza sulla cooperazione tra enti e sull’innovazione nel governo del territorio.

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Grande partecipazione nella sede comunale di Frosinone per il primo incontro formativo del progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio”, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Frosinone capofila, finanziato il progetto “PerForma PA” con fondi UEÈ stato finanziato il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del...