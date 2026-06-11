Inghilterra – Costa Rica 3-0 – Gordon punta all’inizio della Coppa del Mondo vincendo in amichevole

L’Inghilterra ha battuto la Costa Rica 3-0 in un’amichevole giocata a Orlando. Durante la partita, Anthony Gordon è sceso in campo come titolare, contribuendo con un gol e un assist. La gara si è svolta pochi giorni prima dell’inizio dei Mondiali, con la nazionale inglese che si prepara alla fase finale del torneo. La vittoria segue una serie di incontri di preparazione, e Gordon ha mostrato una buona prestazione in vista dell’esordio ufficiale.

2026-06-11 01:06:00 Breaking news: Anthony Gordon forse ha colto l’occasione di partire titolare per l’Inghilterra ai Mondiali con un gol e un assist mentre i Tre Leoni hanno battuto la Costa Rica a Orlando. Una partita molto migliore, di maggiore intensità e qualità, ha offerto ai turisti un ultimo riscaldamento prima dell’inizio della Coppa del Mondo giovedì. Declan Rice ha aperto le marcature grazie all’intelligente corsa di Gordon e al passaggio per il suo settimo gol per il suo paese mentre Thomas Tuchel ha dato un’audizione finale ai giocatori che speravano di iniziare la prossima settimana. Il nuovo acquisto del Barcellona Gordon è stato uno che ha sicuramente impressionato sulla fascia sinistra mentre l’Inghilterra ha dovuto allenarsi fisicamente da una squadra tenace, anche se limitata, del Costa Rica che non sarà alla fase finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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