L'amichevole tra Inghilterra e Costa Rica, prevista in preparazione alla Coppa del Mondo 2026, è stata rinviata a causa di pioggia intensa a Orlando. Le formazioni delle due squadre sono state confermate e saranno rese note in seguito. La partita avrebbe dovuto essere trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming online, con statistiche disponibili per gli appassionati. Nessun dettaglio sulla nuova data del match è stato comunicato.

2026-06-10 21:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il calcio d’inizio dell’amichevole tra Inghilterra e Costa Rica è stato rinviato dopo la pioggia torrenziale di mercoledì a Orlando. La partita inizierà ora più tardi rispetto a quanto previsto, con il calcio d’inizio confermato per le 22:00 BST. L’incontro con la squadra numero 53 al mondo è l’ultima partita dei Tre Leoni prima dell’inizio della Coppa del Mondo contro la Croazia il 17 giugno (21:00 BST) come parte di un gruppo che comprende anche Ghana e Panama. I Los Ticos hanno mancato la fase finale per la prima volta in quattro edizioni, pareggiando quattro delle sei partite nel terzo turno di qualificazione e finendo quattro punti dietro Haiti, che ha raggiunto il torneo dal proprio girone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra vs Costa Rica in diretta: squadre confermate amichevoli della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete, canale TV, streaming online in diretta e statistiche

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England vs Costa Rica LIVE International Friendly Match 2026 | Match LIVE Today Full Match

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