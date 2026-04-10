Le nazionali di calcio dell’Inghilterra hanno annunciato due partite amichevoli prima della Coppa del Mondo 2026, che si disputeranno contro le squadre di Nuova Zelanda e Costa Rica. Questi incontri si terranno prima del torneo e sono stati ufficialmente confermati, permettendo ai tifosi di organizzare i loro spostamenti e di seguire le partite in vista del grande evento.

Sito inglese: I tifosi dell’Inghilterra che pianificano la loro trasferta alla Coppa del Mondo possono ora prendere accordi per le amichevoli pre-torneo dei Tre Leoni contro Nuova Zelanda e Costa Rica. La Coppa del Mondo 2026 inizierà giovedì 11 giugno e l’Inghilterra inizierà la stagione del Gruppo L con una partita contro la Croazia mercoledì 17 giugno all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. I tifosi diretti negli Stati Uniti per vedere i Tre Leoni di Thomas Tuchel stavano aspettando di scoprire dove si sarebbero svolte le amichevoli della squadra in Florida e ora possono finalizzare i loro itinerari di viaggio per la prima metà di giugno. Potrebbe piacerti L’Inghilterra conferma il riscaldamento della Coppa del Mondo 2026 contro Nuova Zelanda e Costa Rica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Finalmente confermate le amichevoli di riscaldamento dell’Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026 contro Nuova Zelanda e Costa Rica

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