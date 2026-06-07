Il prossimo 11 giugno si terrà l’inizio della 23esima edizione della Coppa del Mondo di calcio, con più di 32 nazionali partecipanti. Tuttavia, tra i Paesi scelti come ospitanti, si registrano differenze evidenti nell’interesse e nell’organizzazione. Le strutture e i preparativi sembrano variare notevolmente, mentre si avvicina il calcio d’inizio del torneo. La competizione si avvicina a quella che potrebbe essere una delle edizioni più discusse di sempre.

Qui ci sarebbe anche un Mondiale in programma. Il calcio d’inizio della 23esima edizione della Coppa del Mondo di calcio è fissato per l’11 giugno, ma fra i Paesi ospitanti non pare esservi uguale attenzione. Per esempio, provate a farvi un giro per i siti delle principali testate canadesi. Le homepage sono dominate da tutt’altri temi, a partire dalla strategia che il governo del premier liberal Mark Carney intende adottare sul tema dell’ intelligenza artificiale. Per trovare contenuti sul Mondiale “di casa” bisogna andare parecchio in giù o cercare nelle sezioni laterali. Il ricordo fresco del disastro finanziario delle Olimpiadi 1976 a Montreal. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ipertrofico Mondiale di Infantino sarà il peggiore di sempre?

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