L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2026, secondo quanto annunciato dal presidente della FIFA, che ha confermato la presenza dell’Iran nel torneo. Le speranze di un ripescaggio sono sfumate, lasciando il paese fuori dalla competizione internazionale di calcio. La decisione segue le procedure e le regole stabilite dalla FIFA, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni che possano cambiare l’esito.

Sembrano svanite le speranze di ripescaggio per l’Italia ai Mondiali 2026. Il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva già chiuso alla possibilità che la Nazionale italiana potesse partecipare alla rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, e oggi è arrivata la conferma definitiva. Tutto infatti ruotava attorno all’Iran, impegnato nella guerra proprio contro gli Stati Uniti e Israele, e la cui presenza era per questo considerata in dubbio. Niente Italia ai Mondiali americani. Infatino però, che si è speso in prima persona per permettere alla Nazionale iraniana di partecipare al Mondiale,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mondiali, si chiude il sogno (o l’incubo) dell’Italia: non ci sarà. Infantino annuncia che ci sarà l’Iran

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