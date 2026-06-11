In pensione per l’ansia del treno

Una persona si è ritirata dal lavoro a causa dell’ansia legata ai viaggi in treno. Nel giugno 1986, aveva iniziato a lavorare a Milano e ogni mattina prendeva il treno dalla stazione di Parabiago. Successivamente, ha deciso di andare in pensione, evidenziando che la preoccupazione per i viaggi ferroviari è stata alla base della sua scelta di lasciare il lavoro.

Moroni Ho trovato lavoro a Milano nel mese di giugno del 1986 e così è iniziata l’avventura di prendere il treno tutte le mattine alla stazione di Parabiago. C’era già una situazione difficile per cronici ritardi, guasti, scioperi (all’epoca non ancora molto frequenti). Nel corso degli anni l’utenza è cresciuta a dismisura e in contemporanea sono aumentati sia i disagi sia gli scioperi. Perché tanti scioperi, anche sotto sigle sindacali diverse? Per quanto riguarda la sicurezza, quando ho iniziato con il lavoro si stava tranquilli. Con il trascorrere degli anni la situazione è degenerata a livelli che definirei ‘’spaziali’’. Sui treni saliva di tutto. Facevo fatica a trovare un posto. Tentavo di evitare le facce da paura, quelli che facevano chiasso, quelli che parlavano al telefonino con il viva voce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Una delle rare volte in cui non ho niente da dire o aggiungere. Solo il solito grazie a Frankie per postare queste belle storie. x.com

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