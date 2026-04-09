Secondo i dati di un sondaggio condotto da Moneyfarm, i cittadini italiani nati tra il 1955 e il 1969 mostrano una preoccupazione crescente riguardo alla loro futura pensione. Solo il 24% di loro ha fiducia nel sistema pubblico, mentre molti esprimono ansia per la situazione economica legata all’uscita dal mondo del lavoro. La ricerca si basa su un campione rappresentativo di questa fascia di età nel paese.

I cittadini nati tra il 1955 e il 1969 affrontano l’avvicinamento alla pensione con un mix di preoccupazione economica e sostegno costante verso le nuove generazioni, secondo i dati raccolti da Moneyfarm su un campione rappresentativo di boomer italiani. Il clima emotivo di chi si appresta a lasciare il lavoro è segnato da una forte tensione. Il 69% degli intervistati ammette di provare ansia per il proprio domani finanziario, un sentimento che colpisce più duramente le donne, dove la percentuale sale al 76%. Particolarmente accentuata è l’incertezza ha un’età compresa tra i 56 e i 61 anni e non ha ancora concluso la propria carriera professionale, fascia in cui il timore economico raggiunge il 77%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boomer in ansia per la pensione: solo il 24% crede nel pubblico

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Il 69% dei #boomer intervistati dichiara di provare ansia per le proprie prospettive economiche x.com