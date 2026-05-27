Il Treno dei Fiori | a bordo del treno storico Arezzo–Lucignano

Un treno storico collega Arezzo e Lucignano, offrendo un viaggio nel tempo a bordo di carrozze “Centoporte” con sedili in legno e vetture di prima classe con poltrone in velluto rosso. La tratta permette di scoprire la Maggiolata Lucignanese, una tradizione locale. L’evento si svolge il 27 maggio 2026, e il viaggio invita i partecipanti a vivere un’esperienza tra passato e tradizione.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Il Treno dei Fiori: sali a bordo del treno storico Arezzo–Lucignano Un viaggio nel tempo su carrozze “Centoporte” con sedili in legno e vetture di prima classe con poltrone in velluto rosso, alla scoperta della Maggiolata Lucignanese. Domenica 31 maggio, HRail, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo e l’agenzia viaggi Happy Train, con il supporto tecnico di LFI e TFT, organizza un’esperienza unica a bordo delle proprie carrozze storiche per raggiungere Lucignano e vivere la tradizionale Maggiolata Lucignanese. Il treno partirà dalla stazione di Arezzo alle ore 10:00 con arrivo previsto alla stazione di Lucignano intorno alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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