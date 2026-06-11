Da inizio anno sono stati registrati 27 suicidi in carcere. Oggi, a Firenze, si è appreso che tra poco uscirà dal carcere di Rebibbia l'ex sindaco di Roma.

Firenze, 11 giugno 2026 – Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, tra non molto uscirà dal carcere di Rebibbia. In questi mesi ho dato conto della sua preziosa testimonianza come detenuto. I suoi compagni, ristretti come lui, gli hanno scritto una lettera, che è stata pubblicata sul suo account ufficiale di Facebook. Chissà se Alemanno continuerà anche fuori la sua battaglia di civiltà. D’altronde in carcere si continua a morire, come racconta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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In carcere già 27 suicidi dall'inizio dell'anno

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