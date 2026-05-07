Sono già 19 i suicidi in carcere nel 2026

Nel 2026 sono già 19 le persone che si sono tolte la vita all’interno delle carceri italiane. Recentemente, il 30 aprile, un agente penitenziario di 42 anni si è suicidato. Tre giorni prima, un uomo di 27 anni in custodia cautelare nel carcere di Parma ha perso la vita dopo tre giorni di agonia. Nei giorni successivi, è stato registrato anche il suicidio di un uomo di 54 anni nel carcere di Torino.

Firenze, 7 maggio 2026 – Il 30 aprile si è suicidato un agente penitenziario di 42 anni. Tre giorni fa è morto, dopo tre giorni di agonia, un uomo di 27 anni che si trovava in custodia cautelare nel carcere di Parma, e si è tolto la vita un altro uomo, di 54 anni, recluso nel carcere di Torino. “Sono già 19 le persone detenute che si sono tolte la vita da inizio anno”, spiega Antigone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sono già 19 i suicidi in carcere nel 2026 Sono già 19 i suicidi in carcere nel 2026 Notizie correlate Mattarella: «Suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato»«Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono... Mattarella: “I suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato”Il 16 marzo 2026 segna un momento di profonda riflessione per le istituzioni italiane grazie alle parole del presidente della Repubblica Sergio... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Il rischio corruzione negli enti locali – Convegno il 19 maggio 2026 a Roma; U19: il remake della finale del 2023, Sicilia-Calabria; Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITI. VACCINAZIONI 12-19 ANNI INIZIATE A FINE GIUGNO: SONO 148.000 GLI STUDENTI GIÀ IMMUNIZZATI16/08/2021 - In riferimento a notizie diffuse questa mattina sulla campagna vaccinale, si chiarisce che in Campania le vaccinazioni per la fascia di età 12-19 anni, anche senza prenotazione, sono ... regione.campania.it Flavio Insinna e Bianca Balti, promossi o bocciati come conduttori dei David di Donatello 2026, vi sono piaciuti, come vi sono sembrati in questa speciale cerimonia di premiazione - facebook.com facebook