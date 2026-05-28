Eseguito il centesimo trapianto di rene dall' inizio dell' anno

Da padovaoggi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato eseguito il centesimo trapianto di rene dall'inizio dell'anno nella struttura sanitaria locale. I numeri vengono aggiornati quasi quotidianamente, attestando un volume di interventi elevato. La performance della sanità padovana si distingue per i record raggiunti, posizionandosi su livelli riconosciuti a livello internazionale per la qualità delle procedure di trapianto.

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Numeri da record che quasi a ciclo quotidiano vengono aggiornati, mettendo la sanità padovana a livelli massimi di qualità su scala internazionale. L'Azienda Ospedale Università Padova ha eseguito nella notte del 26 maggio il centesimo trapianto di rene dall'inizio dell'anno. Il risultato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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