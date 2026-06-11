Cinque pianoforti saranno posizionati in diverse piazze di Imola, trasformando le aree pubbliche in un teatro diffuso. Durante l’evento, giovani allievi di un’accademia musicale eseguiranno brani di compositori vari. Le location precise dei pianoforti e i programmi delle esibizioni non sono stati ancora comunicati. La manifestazione prevede performance aperte al pubblico, con i giovani musicisti protagonisti delle esibizioni.

? Domande chiave? In Breve Imola si trasforma in un palcoscenico di pianoforti per la quarta edizione di Imola Piano e Forte. Il centro storico di Imola ospiterà sabato 27 giugno la quarta edizione di Imola Piano e Forte, un evento che porterà la musica classica direttamente nelle piazze e tra i portici della città. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro, vedrà la partecipazione degli allievi dell’Accademia Pianistica. Tra le 19 e le 23, cinque pianoforti saranno posizionati in punti strategici per trasformare il tessuto urbano in un teatro diffuso. Le esibizioni dei giovani musicisti copriranno un repertorio che spazia dai grandi classici a compositori del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola: 5 pianoforti trasformano le piazze in un teatro diffuso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Imola, Roi lancia Noi per Imola: “Le ideologie fanno ridere

Elezioni Imola, Roi (Noi per Imola): "A livello locale le ideologie fanno ridere, guardiamo i programmi"In vista delle prossime elezioni comunali, Ezio Roi, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha annunciato la candidatura con la lista civica Noi per...