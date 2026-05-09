Elezioni Imola Roi Noi per Imola | A livello locale le ideologie fanno ridere guardiamo i programmi

In vista delle prossime elezioni comunali, Ezio Roi, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha annunciato la candidatura con la lista civica Noi per Imola, senza alleanze con il Partito Democratico. Roi, che conosce bene le dinamiche del consiglio comunale, ha dichiarato che a livello locale le ideologie sono poco rilevanti e che si concentrerà sui programmi. La lista comprende anche Marinella Vella, ex consigliera della lista Cappello, e Isabella Maria.

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Ezio Roi conosce bene le dinamiche del consiglio comunale imolese. Ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha scelto di non allearsi con il PD e di correre con una lista civica autonoma, Noi per Imola, che raccoglie anche Marinella Vella, ex consigliera della lista Cappello, e Isabella Maria.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Imola pronta ad accogliere la Fia WEC 6 Hours of Imola 2026L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l'Automobile) WEC (World Endurance... Imola, il 1° maggio si cammina sul mito: l’Ayrton Day a Imola? Cosa sapere L'Autodromo di Imola apre il tracciato ai pedoni il primo maggio 2026 per l'Ayrton Day. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Imola, Roi (Noi per Imola): A livello locale le ideologie fanno ridere, guardiamo i programmi; Elezioni a Imola, venerdì 8 maggio il confronto pubblico tra i cinque candidati; Roi (Noi per Imola) : Più sicurezza e legalità . Qui non è il Far West; Numeri e cantieri: così Panieri punta al secondo mandato a Imola. Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunaleDieci liste in campo per cinque candidati sindaco. Si vota il 24 e 25 maggio, eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. bolognatoday.it Elezioni, depositate le liste: tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunaleQuattro formazioni per Panieri (centrosinistra), tre per Vacchi (centrodestra senza Lega). Roi (ex M5s), Lanzon (ex Dem) e Ferrari (sostenuto da Rifondazione) in campo con le loro civiche. . ilrestodelcarlino.it "Dopo 50 anni (!) di Labour, Sunderland passa a Reform Uk di Farage". Immaginatevi una Imola che va a Vannacci, o almeno a Salvini. E avrete un'idea di ciò che sta accadendo in quasi tutta la Gran Bretagna. Elezioni storiche, ogni nuovo spoglio li affossa di x.com Imola 6 Saat: #8 Toyota sconfigge Ferrari a casa sua e vince la gara di apertura! reddit