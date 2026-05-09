Elezioni Imola Roi Noi per Imola | A livello locale le ideologie fanno ridere guardiamo i programmi
In vista delle prossime elezioni comunali, Ezio Roi, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha annunciato la candidatura con la lista civica Noi per Imola, senza alleanze con il Partito Democratico. Roi, che conosce bene le dinamiche del consiglio comunale, ha dichiarato che a livello locale le ideologie sono poco rilevanti e che si concentrerà sui programmi. La lista comprende anche Marinella Vella, ex consigliera della lista Cappello, e Isabella Maria.
Ezio Roi conosce bene le dinamiche del consiglio comunale imolese. Ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha scelto di non allearsi con il PD e di correre con una lista civica autonoma, Noi per Imola, che raccoglie anche Marinella Vella, ex consigliera della lista Cappello, e Isabella Maria.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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