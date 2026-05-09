Imola Roi lancia Noi per Imola | Le ideologie fanno ridere

? Punti chiave Perché Ezio Roi ha deciso di rompere con il Movimento 5 Stelle?. Come influirà la gestione privata dell'autodromo sul controllo dell'inquinamento?. Chi sono le due candidate che sosterranno la lista civica?. Perché la manutenzione dei fiumi è considerata un punto critico?.? In Breve Marinella Vella e Isabella Maria Bacchini sostengono la lista civica Noi per Imola.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Gestione privata proposta per l'autodromo per evitare conflitti di interesse comunali.. Critiche alla gestione post-alluvione e alla manutenzione degli alvei fluviali.. Ezio Roi presenta la lista civica Noi per Imola in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, puntando su un programma che scavalca le vecchie sigle politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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