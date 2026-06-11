Il volto come prova L' Italia consegna l' intelligenza artificiale alle forze dell' ordine

L’Italia utilizza l’intelligenza artificiale come prova nelle indagini di polizia. Un esempio è un sistema che analizza il volto di una persona mentre attraversa una stazione, confrontandolo con database di immagini per identificazioni rapide. La tecnologia viene impiegata per verificare l’identità di soggetti sospetti o ricercati, facilitando le operazioni di polizia. La scena descritta mostra una persona che si muove tra un caffè e un treno, con il volto analizzato dall’AI in tempo reale.

C'è una persona che attraversa una stazione. Cammina, come milioni di altre volte, tra un caffè preso al volo e un treno da prendere. Sopra di lei, una telecamera. Dentro quella telecamera, ora, può abitare un algoritmo che misura la geometria del suo viso, la confronta con un archivio, decide se quel volto somiglia a un altro volto. Lei non lo sa. Continua a camminare. È in questa scena ordinaria, in apparenza innocua, che si gioca il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il governo ha varato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa italiana al quadro europeo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Toccano molti settori (la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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