Costa sicura | la Regione consegna aree demaniali alle forze dell’ordine
La Regione Siciliana ha ufficialmente consegnato gratuitamente alle forze dell’ordine diverse aree del demanio marittimo. La decisione riguarda terreni costieri e spiagge, con l’intento di rafforzare i controlli e migliorare la sicurezza nelle zone interessate. La consegna si inserisce in un piano più ampio di gestione e tutela del patrimonio demaniale marittimo. Le aree sono state assegnate senza costi e senza coinvolgimento di procedure di vendita o affitto.
La Regione Siciliana ha formalizzato la consegna gratuita di diverse aree del demanio marittimo alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e un controllo più capillare. Il decreto, firmato dall'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, applica l'articolo 34.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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