Costa sicura | la Regione consegna aree demaniali alle forze dell’ordine

La Regione Siciliana ha ufficialmente consegnato gratuitamente alle forze dell’ordine diverse aree del demanio marittimo. La decisione riguarda terreni costieri e spiagge, con l’intento di rafforzare i controlli e migliorare la sicurezza nelle zone interessate. La consegna si inserisce in un piano più ampio di gestione e tutela del patrimonio demaniale marittimo. Le aree sono state assegnate senza costi e senza coinvolgimento di procedure di vendita o affitto.