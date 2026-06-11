Il trasporto emotivo del pianoforte di Cecino incanta il Parco dei Colli
Un pianoforte di Cecino ha attirato l’attenzione nel Parco dei Colli di Bergamo. La performance ha combinato tecnica e sfumature melodiche, creando un'esperienza emotiva intensa. La scena ha visto il pubblico coinvolto, con il suono che si diffondeva tra gli alberi e i presenti. Nessuna informazione su eventuali dettagli legati a esibizioni o eventi specifici.
Bergamo. La tecnica che si sposa con le sfumature della melodia, accompagnate da un trasporto emotivo che dona pathos a tutto l’insieme. Queste le caratteristiche che hanno impreziosito il concerto del giovane pianista Elia Cecino, protagonista mercoledì 10 giugno nella bella cornice dell’ex monastero di Valmarina, nel Parco dei Colli, all’interno della programmazione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Un ritorno quello del Festival al Parco dei Colli, per il terzo anno consecutivo, impreziosito dal pianoforte di Cecino, impegnato in un programma “lugubre”, in cui una sorta di trascendente grazia dolente si accompagna a diverse intensità quasi senza pace. A partire dalla “Sonata n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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