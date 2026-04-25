Ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo confronto tra i Comuni interessati

Nel pomeriggio di venerdì si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei Comuni coinvolti per discutere dell’ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo. L’iniziativa mira a definire le modalità di sviluppo e gestione dell’area protetta, coinvolgendo le amministrazioni locali. L’appuntamento ha visto la partecipazione di vari sindaci e funzionari pubblici, che hanno condiviso le proprie posizioni e valutazioni sul progetto.

Bergamo. Un momento di confronto sul futuro del territorio: si è svolto nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, a Valmarina, l’incontro tra il Parco dei Colli di Bergamo, il presidente della Provincia e i sindaci dei territori coinvolti nel percorso di ampliamento, insieme ai primi cittadini delle amministrazioni già aderenti. Una prima occasione di interlocuzione in vista dei passaggi istituzionali previsti dall’iter di adesione. Al centro del dialogo, le richieste di ingresso di sette nuovi Comuni tra cui Gorle, Stezzano, Treviolo, Ponte San Pietro, Curno, Bonate Sopra e Almenno San Bartolomeo, a cui si aggiunge Bergamo, già nel Parco, con la domanda di un’estensione dell’area.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Nel Parco dei Colli di Bergamo al via la creazione della filiera dei legumiPrime adesioni al Manifesto per la transizione alimentare sostenibile, attività di divulgazione rivolte sia a un pubblico specializzato sia alla... Casentinesi: tra ampliamento, obiettivi europei e futuro del parco al centro del dibattito.Il futuro del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna è al bivio, con una riflessione aperta sui confini dell’area... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manco fosse filo spinato, venne divelta la segnaletica del parco lungo i confini. Ora, dalla richiesta di quattro comuni, potrebbe nascere una piccola rivoluzione: Non più guerre ai parchi, ma richieste di ingresso; Nasce il Parco 8 marzo, a Verona Sud gli alberi mettono radici al posto del cemento; Evergreen, nuovi arredi e ultimata la copertura, dopo una lunga attesa l'inaugurazione il 2 giugno; Biodiversità, la Riserva naturale dei Ghirardi si amplia di 159 ettari. Ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo, confronto tra i Comuni interessatiNel pomeriggio di venerdì 24 aprile a Valmarina. Al centro del dialogo, le richieste di ingresso di sette nuovi Comuni ... bergamonews.it Manco fosse filo spinato, venne divelta la segnaletica del parco lungo i confini. Ora, dalla richiesta di quattro comuni, potrebbe nascere una piccola rivoluzione: Non più ...Ampliamento confini dell’area protetta su richiesta dei comuni di Groscavallo, Ribordone, Sparone, Ingria e Pont Canavese. Così titolava la deliberazione d’urgenza approvata lunedì 10 marzo 2025 dal ... ildolomiti.it Un momento di confronto sul futuro del territorio: si è svolto nel pomeriggio di oggi, a Valmarina, l’incontro tra il Parco dei Colli di Bergamo, il presidente della Provincia e i sindaci dei territori coinvolti nel percorso di ampliamento, insieme ai primi cittadini delle - facebook.com facebook