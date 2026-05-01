Il parco del Circolo dei Colli sarà intitolato a Giorgio Rossi e Gianni Casoni, soci fondatori dell’associazione nel 1994. La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 3 maggio a San Ruffino, dove verrà ufficialmente dedicato lo spazio verde ai due membri storici. La decisione di assegnare i nomi a Rossi e Casoni è stata comunicata dal circolo stesso, che ha organizzato l’evento per celebrare il loro contributo.

Il circolo dei Colli intitola il proprio spazio verde a Giorgio Rossi e Gianni Casoni. Domenica 3 maggio, a San Ruffino, verrà ufficialmente intitolato lo spazio verde del circolo a Rossi e Casoni, soci fondatori dell’associazione nel 1994. La cerimonia di intitolazione si terrà alle 12 al circolo. A seguire, alle 12.30, si terrà il pranzo sociale a base di pesce, appuntamento consolidato che ogni anno riunisce soci e volontari. Parteciperanno l’amministrazione comunale e il sindaco Matteo Nasciuti. Un momento di comunità, memoria e riconoscenza per due figure che hanno contribuito in modo determinante alla nascita e crescita del circolo....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco del Circolo dei Colli porterà i nomi di Rossi e Casoni

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