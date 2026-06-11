Sta per essere pubblicato il secondo album di Don Antonio Gramentieri, musicista e autore romagnolo. Si tratta di un disco di canzoni, diverso dai precedenti lavori prevalentemente strumentali. L’album non sarà disponibile in streaming, ma solo in formato fisico e digitale. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Sta per uscire il secondo disco di canzoni di Don Antonio Gramentieri, musicista e autore romagnolo, in mezzo a una discografia in prevalenza strumentale. Ad anticiparlo è il nuovo singolo ‘ Gozzano ’ per Santeria Records. Fondatore dei Sacri Cuori, Gramantieri, nato a Faenza nel 1972, è autore di colonne sonore per il cinema, per film quali ‘Zoran’, ‘Il mio nipote scemo’ di Matteo Oleotto, ma anche di musiche per la tv (fra cui ‘Hundred to Go’ su Fox) e per il teatro (‘Il solito viaggio’ con Marina Massironi). Cosa ha ispirato il singolo ‘Gozzano’ che porta il nome del poeta piemontese, un crepuscolare di inizio Novecento? "Quella di Gozzano è una figura che mi ha sempre affascinato per la sua malinconia precisa, il modo in cui guarda le cose quotidiane con una distanza ironica e dolente allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di don Antonio: "Nuovo album, ma non in streaming"

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