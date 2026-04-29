Il ritorno di Bungaro con Fuoco Sacro | firmacopie del nuovo album a Brindisi

BRINDISI - Sabato 2 maggio alle 19:00, all'Accademia degli Erranti di Brindisi, Bungaro presenterà al pubblico il suo nuovo album "Fuoco Sacro", un lavoro che segna il ritorno del cantautore dopo cinque anni di attesa dall'ultimo disco di inediti "Entronauta". Undici brani per i quali l'artista.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Eccomi a voi:) arriverò in questi posti da me scelti per incontrarvi e raccontarvi di questo nuovo viaggio incredibile . FUOCO SACRO finalmente è vostro . Questi spazi continuano a resistere e a proteggere la bellezza dell’arte . Venite a trovarmi - facebook.com facebook

Bungaro, l’album Fuoco Sacro: “Rivoluzione è la gentilezza” x.com