Lady Gaga sta preparando un nuovo album, con l’ipotesi di pubblicarlo entro il 2026. La cantante ha recentemente collaborato con un’artista emergente e sta lavorando a nuovi brani che potrebbero far parte di questa uscita. Dopo aver lanciato diversi progetti musicali negli ultimi anni, il ritorno in studio sembra essere imminente. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla produzione artistica.

? Cosa sapere Lady Gaga lavorerebbe a un nuovo album per un rilascio entro il 2026.. L'uscita seguirebbe i recenti progetti musicali e la collaborazione con l'artista Doechii.. Un nuovo disco di Lady Gaga potrebbe arrivare entro la fine del 2026, secondo indiscrezioni che circolano dopo un biennio di attività incessante della popstar americana. La Germanotta non sembra intenzionata a concedersi il riposo che molti osservatori avevano ipotizzato per la seconda metà dell’anno o per il 2027. La sua produzione musicale e professionale è stata frenetica dal luglio 2024, quando ha partecipato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi e ha pubblicato Die With A Smile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Gaga non si ferma: ecco l’imminente ritorno con il nuovo album

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