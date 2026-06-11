Dopo il ritardo causato dalla pioggia in Inghilterra, il riso ha fatto la sua comparsa sul campo. Declan Rice ha aperto le marcature con un gol nel primo tempo, contribuendo a un inizio energico della nazionale contro la Costa Rica in vista della Coppa del Mondo. La partita si è svolta senza ulteriori ritardi, con l’attenzione puntata sulle prossime sfide pre-torneo.

2026-06-10 23:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Declan Rice ha segnato un bel gol iniziale mentre l’Inghilterra ha iniziato vivacemente contro la Costa Rica nella preparazione finale per la Coppa del Mondo. Il calcio d’inizio è stato ritardato di un’ora fino alle 22:00 BST dopo una pioggia torrenziale e fulmini a Orlando. L’Inghilterra era senza Bukayo Saka, che non è ancora del tutto in forma, ma per il resto Thomas Tuchel aveva più o meno una squadra al completo a sua disposizione. Sorprendentemente, era la prima volta che i suoi XI prescelti suonavano insieme. Una volta iniziato il gioco, il campo dell’Inter&Co Stadium era sorprendentemente dignitoso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il riso colpisce presto dopo il ritardo per la pioggia in Inghilterra

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