Il riso colpisce presto dopo il ritardo per la pioggia in Inghilterra
Dopo il ritardo causato dalla pioggia in Inghilterra, il riso ha fatto la sua comparsa sul campo. Declan Rice ha aperto le marcature con un gol nel primo tempo, contribuendo a un inizio energico della nazionale contro la Costa Rica in vista della Coppa del Mondo. La partita si è svolta senza ulteriori ritardi, con l’attenzione puntata sulle prossime sfide pre-torneo.
2026-06-10 23:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Declan Rice ha segnato un bel gol iniziale mentre l’Inghilterra ha iniziato vivacemente contro la Costa Rica nella preparazione finale per la Coppa del Mondo. Il calcio d’inizio è stato ritardato di un’ora fino alle 22:00 BST dopo una pioggia torrenziale e fulmini a Orlando. L’Inghilterra era senza Bukayo Saka, che non è ancora del tutto in forma, ma per il resto Thomas Tuchel aveva più o meno una squadra al completo a sua disposizione. Sorprendentemente, era la prima volta che i suoi XI prescelti suonavano insieme. Una volta iniziato il gioco, il campo dell’Inter&Co Stadium era sorprendentemente dignitoso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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