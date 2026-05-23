Dividendi | il giudice blocca l’Agenzia che colpisce il socio troppo presto

Notizia in breve

Un giudice ha bloccato l'azione dell'Agenzia delle Entrate che aveva colpito un socio prima che fosse iscritta a ruolo. La normativa stabilisce che l'Agenzia non può agire contro il socio prima di aver effettuato questa iscrizione. Per evitare l'accertamento simultaneo della società e del socio, è necessario rispettare questa sequenza. La questione riguarda i limiti temporali e procedurali per l'intervento dell'Agenzia nel rapporto tra società e socio.