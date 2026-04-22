A Roma, i Municipi IV e VI non hanno ancora pubblicato i bandi per l’assegnazione delle palestre scolastiche. Questa situazione potrebbe influire sull’attività sportiva di circa 25mila persone nella città. La mancanza di procedure ufficiali da parte delle autorità locali ha creato un ritardo che coinvolge un’ampia parte della comunità sportiva. La questione riguarda principalmente le strutture destinate all’uso scolastico, di proprietà pubblica.

Il ritardo nella pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle palestre scolastiche da parte dei Municipi IV e VI mette a rischio l’attività sportiva di circa 25mila persone nella capitale. La mancata adesione ai termini fissati per il prossimo quadriennio blocca l’iter amministrativo che coinvolge l’intero sistema capitolino. L’impasse burocratica tra i Municipi IV e VI. La scadenza del 31 marzo è ormai alle spalle, ma gli uffici del Municipio IV e del Municipio VI non hanno ancora reso pubblici gli avvisi necessari. Questo vuoto procedurale ha spinto il presidente della commissione sport, Bonessio, a inviare una comunicazione formale alle direzioni socio educative dei due territori inadempienti lo scorso 20 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco palestre a Roma: il ritardo dei Municipi colpisce 25mila sportivi

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