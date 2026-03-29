Almeno otto milioni di americani alle manifestazioni ' No Kings' contro Trump La Casa Bianca sminuisce

Circa otto milioni di cittadini statunitensi hanno partecipato a manifestazioni di protesta contro il presidente in diverse città del paese. La partecipazione si è concentrata principalmente in piazze e centri urbani, coinvolgendo un vasto numero di persone. La Casa Bianca ha commentato l'evento, minimizzando l'entità della mobilitazione e delle manifestazioni.

Otto milioni di persone sono scese in strada negli Stati Uniti per protestare contro il presidente Trump. La cifra è quella resa nota dagli organizzatori delle manifestazioni «No Kings», organizzate nelle principali città statunitensi. Proteste che la Casa Bianca ha bollato come «sedute di terapia» per il «disturbo da Trump», un termine utilizzato dal presidente degli Stati Uniti e dalla maggioranza per deridere l’opposizione. Il movimento «No Kings», composto da decine di organizzazioni e attivisti contrari al governo Trump, ha organizzato sabato oltre 3.300 proteste nei 50 Stati per condannare quello che definiscono «autoritarismo» da parte del presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Almeno otto milioni di americani alle manifestazioni 'No Kings' contro Trump. La Casa Bianca sminuisce Articoli correlati No Kings: le 3 mila manifestazioni contro Trump in tutto il mondo (e a Roma)Più di tremila manifestazioni negli Stati Uniti e le altre in tutto il mondo tra cui l’Italia. Leggi anche: «No Kings», cos'è e come è nato il movimento che porta in piazza milioni di persone (non solo negli Usa). Oggi annunciate oltre 3.100 manifestazioni Altri aggiornamenti su Casa Bianca Discussioni sull' argomento Almeno otto milioni di americani alla manifestazioni No Kings contro Trump; Tutti gli insider trading del presidente. La Casa bianca è diventata una bisca; Milioni di persone protestano contro re Trump: Non vogliamo un tiranno; Almeno otto milioni di americani alla manifestazioni 'No Kings' contro Trump. Trump e il restyling della Casa Bianca: dalla sala da ballo ai capitelliNon c'è solo la guerra nei pensieri di Donald Trump. Il presidente americano prosegue nel piano di ristrutturazione della Casa Bianca, e della sua nuova sala da ballo, pensata per le cerimonie in gran ... tg24.sky.it L’indiscrezione del Wall Street Journal, ma la Casa Bianca precisa: «Effettuare preparativi non significa che Trump abbia già deciso per l’escalation». Colloqui di pace, oggi trilaterale tra mediatori a Islamabad #Mondo - facebook.com facebook Trump, i capitelli corinzi e la tentazione di trasformare la Casa Bianca in una reggia x.com