Beko tre manifestazioni di interesse Istituzioni e sindacati | E’ poco

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è stato raggiunto nessun accordo sulla vertenza Beko. Durante il tavolo, al quale erano presenti rappresentanti dell’azienda, istituzioni e sindacati, sono state presentate tre manifestazioni di interesse, ma nessuna ha portato a un risultato concreto. Le parti coinvolte hanno riferito che l'esito dell'incontro è stato negativo, senza novità sul rilancio industriale del sito di viale Toselli.

Niente di fatto. Il tanto atteso tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy sulla vertenza Beko si è concluso con una ’fumata nera’ per quanto riguarda il rilancio industriale del sito di viale Toselli. La multinazionale, rappresentata dai manager Maurizio Sberna e Fabio Colombo, a un anno dala firma dell’accordo quadro a Roma, ha annunciato: "A oggi, circa 110 milioni di euro sono stati investiti negli stabilimenti italiani. Prosegue inoltre il progetto di reindustrializzazione del sito di Siena, con un’intensa attività di scouting che ha già coinvolto oltre 150 aziende e generato approfondimenti concreti con 3 progetti industriali".🔗 Leggi su Lanazione.it

beko tre manifestazioni di interesse istituzioni e sindacati e8217 poco
© Lanazione.it - Beko, tre manifestazioni di interesse. Istituzioni e sindacati: "E’ poco"

Notizie correlate

Torre Annunziata: beni confiscati. Al via altre tre manifestazioni d’interesseAl via manifestazioni di interesse rivolte al Terzo Settore per trasformare terreni, immobili e appartamenti sottratti alla criminalità in spazi di...

Leggi anche: Ampliamento della casa di riposo. Aperte le manifestazioni d’interesse

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Beko, tre manifestazioni di interesse. Istituzioni e sindacati: E’ poco; Beko, tre manifestazioni d'interesse ma per viale Toselli è ancora stallo. Sindacati insoddisfatti; Beko Siena, al Ministero tre ipotesi ma nessuna certezza. I sindacati: Incontro deludente; Beko, tavolo al ministero. Sindacati in pressing: Chiarezza sul rilancio.

beko tre manifestazioni diBeko, tavolo al ministero. Sindacati in pressing: Chiarezza sul rilancioAll’ordine del giorno della riunione di oggi, il piano industriale del Gruppo turco. Le parti sociali: L’advisor Sernet ora renda note le manifestazioni di interesse. lanazione.it

beko tre manifestazioni diBeko Siena, al Ministero tre ipotesi ma nessuna certezza. I sindacati: Incontro deludenteNessuna soluzione industriale definita e tempi che potrebbero allungarsi: è questo il quadro emerso dal tavolo di monitoraggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Beko, con u ... radiosienatv.it

Digita per trovare news e video correlati.