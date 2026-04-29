Beko tre manifestazioni di interesse Istituzioni e sindacati | E’ poco

Al termine di un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è stato raggiunto nessun accordo sulla vertenza Beko. Durante il tavolo, al quale erano presenti rappresentanti dell’azienda, istituzioni e sindacati, sono state presentate tre manifestazioni di interesse, ma nessuna ha portato a un risultato concreto. Le parti coinvolte hanno riferito che l'esito dell'incontro è stato negativo, senza novità sul rilancio industriale del sito di viale Toselli.

Niente di fatto. Il tanto atteso tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy sulla vertenza Beko si è concluso con una ’fumata nera’ per quanto riguarda il rilancio industriale del sito di viale Toselli. La multinazionale, rappresentata dai manager Maurizio Sberna e Fabio Colombo, a un anno dala firma dell’accordo quadro a Roma, ha annunciato: "A oggi, circa 110 milioni di euro sono stati investiti negli stabilimenti italiani. Prosegue inoltre il progetto di reindustrializzazione del sito di Siena, con un’intensa attività di scouting che ha già coinvolto oltre 150 aziende e generato approfondimenti concreti con 3 progetti industriali".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, tre manifestazioni di interesse. Istituzioni e sindacati: "E’ poco" Notizie correlate Torre Annunziata: beni confiscati. Al via altre tre manifestazioni d’interesseAl via manifestazioni di interesse rivolte al Terzo Settore per trasformare terreni, immobili e appartamenti sottratti alla criminalità in spazi di... Leggi anche: Ampliamento della casa di riposo. Aperte le manifestazioni d’interesse Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Beko, tre manifestazioni di interesse. Istituzioni e sindacati: E’ poco; Beko, tre manifestazioni d'interesse ma per viale Toselli è ancora stallo. Sindacati insoddisfatti; Beko Siena, al Ministero tre ipotesi ma nessuna certezza. I sindacati: Incontro deludente; Beko, tavolo al ministero. Sindacati in pressing: Chiarezza sul rilancio. Beko, tavolo al ministero. Sindacati in pressing: Chiarezza sul rilancioAll’ordine del giorno della riunione di oggi, il piano industriale del Gruppo turco. Le parti sociali: L’advisor Sernet ora renda note le manifestazioni di interesse. lanazione.it Beko Siena, al Ministero tre ipotesi ma nessuna certezza. I sindacati: Incontro deludenteNessuna soluzione industriale definita e tempi che potrebbero allungarsi: è questo il quadro emerso dal tavolo di monitoraggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Beko, con u ... radiosienatv.it Fenerbahçe Beko subito in forma playoff. Grande primo tempo dei turchi che ritrovano Melli. Nella ripresa la squadra di Jasikevicius gestisce la rimonta di un mai domo BC Žalgiris Kaunas e sigla l'1-0 nella serie. - facebook.com facebook Fenerbahçe Beko’da PLAYOFF ATMOSFERI! #EuroLeague ( @EuroLeagueTUR) x.com