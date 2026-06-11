Il Ravenna partecipa alla Coppa Italia dei grandi e il 9 agosto affronta una trasferta a Benevento. La partita si svolge in un clima caldo e teso. Contestualmente, si comunica che la stagione 2026-27 inizierà tra fine giugno e inizio luglio, con un anticipo rispetto alle annate passate. La data di inizio della stagione è stata annunciata ufficialmente.

Presto. Anzi, prestissimo. La stagione 2026-27 inizierà alla fine del mese di giugno o al massimo i primi giorni di luglio, dunque in anticipo rispetto alle annate precedenti. Il parametro di riferimento è quello di domenica 9 agosto, data di inizio della Coppa Italia di A e B, alla quale parteciperà anche il Ravenna. Calcolando le canoniche 6 settimane di preparazione (il ritiro ad Acquapartita, dopo l’avvio in sede, si sta definendo in queste ore), l’inizio dell’attività è già nel mirino. Anche perché poi, il campionato prenderà il via domenica 23 agosto e si concluderà domenica 25 aprile 2027. È prevista una sosta nel weekend del 26 e 27 dicembre 2026, in occasione delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna nella Coppa Italia dei ’grandi’. Il 9 agosto trasferta bollente a Benevento

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