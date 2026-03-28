coppa italia il benevento 5 si prepara per entrare nella storia

Il GG Team Wear Benevento 5 si appresta a disputare la finale di Coppa Italia, in programma domani alle 14 al PalaPrometeo Estra di Ancona. La squadra, guidata dall’allenatore Scarpitti, affronterà il Vinumitaly Petrarca in un match che potrebbe entrare nella storia del club. La competizione si conclude con questa partita decisiva, che vedrà le due squadre sfidarsi per il titolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ultimo atto. Il GG Team Wear Benevento 5 si prepara alla finale di Coppa Italia: la squadra di mister Scarpitti, domani alle 14, affronterà il Vinumitaly Petrarca al PalaPrometeo Estra di Ancona. Rispetto alla semifinale, in caso di parità sono previsti due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno; qualora dovesse persistere l’equilibrio, si andrà ai tiri di rigore. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Max (canale 206) e in simulcast sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. REWIND – “ Ieri è stata una partita complicata, difficile come ci aspettavamo – l’analisi di Rafinha Rizzi. Sapevamo che loro erano una squadra molto fisica, con tanta corsa, però siamo stati bravi: siamo andati sotto per due volte, ma abbiamo avuto la caparbietà di rimontare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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