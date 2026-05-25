COPPA ITALIA Benevento ufficializzato il tabellone | debutto il 9 agosto
Il Benevento giocherà il suo primo turno di Coppa Italia il 9 agosto al “Ciro Vigorito”. L’avversario sarà deciso tra Catania e Union Brescia, a seconda dei risultati dei play-off. È stato ufficializzato il tabellone della competizione, e la partita di debutto dei sanniti è stata programmata per quella data.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il 9 agosto la data da segnare in rosso sul calendario per il Benevento che in quel giorno farà il suo debutto in Coppa Italia al “Ciro Vigorito” contro una tra Catania e Union Brescia in base a quello che sarà l’esito dei play off. A stabilirlo la Lega di Serie A che oggi ha ufficializzato il tabellone che vede la Strega partire dal turno preliminare. In caso di passaggio ai 32esimi il Benevento (16 agosto) affronterà la Fiorentina al trasferta in una parte di tabellone dove agli ottavi c’è già i Napoli. Il torneo di serie B, invece, avrà inizio il 22 agosto. L'articolo COPPA ITALIA Benevento, ufficializzato il tabellone: debutto il 9 agosto proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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