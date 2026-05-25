COPPA ITALIA Benevento ufficializzato il tabellone | debutto il 9 agosto

Notizia in breve

Il Benevento giocherà il suo primo turno di Coppa Italia il 9 agosto al “Ciro Vigorito”. L’avversario sarà deciso tra Catania e Union Brescia, a seconda dei risultati dei play-off. È stato ufficializzato il tabellone della competizione, e la partita di debutto dei sanniti è stata programmata per quella data.