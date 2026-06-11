Il prezzo dell’utopia

Il 11 giugno 1980, un agguato mafioso ha ucciso Peppe Valarioti, segretario della sezione comunista di Rosarno. Sono passati quasi 46 anni da quel giorno.

L’anniversario L’11 giugno 1980 Peppe Valarioti, segretario del Pci di Rosarno, veniva ucciso in un agguato mafioso. Storia degli intrecci perversi tra mafie e politica che hanno depredato il Mezzogiorno L’anniversario L’11 giugno 1980 Peppe Valarioti, segretario del Pci di Rosarno, veniva ucciso in un agguato mafioso. Storia degli intrecci perversi tra mafie e politica che hanno depredato il Mezzogiorno È trascorso quasi mezzo secolo (46 anni) dall’agguato mafioso che l’11 giugno 1980 uccise Peppe Valarioti, segretario della sezione comunista di Rosarno. Ma non è storia d’altri tempi, è storia del tempo che inizia con l’ingresso prepotente della ‘ndrangheta nei grandi affari pubblici e nella vita politica ed istituzionale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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The Finland Reality: The Price of Utopia

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