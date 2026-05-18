Floramo e Patui | il valore dell’utopia a Estate in Villa 2026

Durante l’edizione 2026 di Estate in Villa, si è parlato del ruolo dell’utopia e del suo significato nel mondo contemporaneo. Due relatori hanno affrontato il tema discutendo di come questa idea, spesso considerata negativa, possa essere reinterpretata e resa concreta attraverso azioni pratiche. La discussione si è concentrata sul valore di trasformare un concetto astratto come l’utopia in progetti realizzabili, analizzando il suo impatto sulla società e sulle iniziative culturali.

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? Punti chiave Perché l'utopia è diventata una parola negativa nella nostra società?. Come possono Floramo e Patui trasformare un concetto astratto in azione?. Cosa accadrà all'auditorium Zorzutti durante questo confronto filosofico?. Quali altre mostre gratuite animeranno il territorio in questa primavera?.? In Breve Evento 26 maggio ore 20:30 presso auditorium M.F. Zorzutti di San Giovanni al Natisone.. Mostra Casa Cavazzini attiva dal 30 aprile al 17 maggio nel territorio.. Esposizioni Fondazione Friuli nello Spazio Espositivo fino al 31 maggio.. Civici Musei del Castello ospitano eventi gratuiti dal 15 maggio al 3 giugno.. Martedì 26 maggio alle ore 20:30, l’auditorium M. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Floramo e Patui: il valore dell’utopia a Estate in Villa 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L'utopia necessaria: un dialogo tra Angelo Floramo e Paolo Patui Leggi anche: Terremoto Friuli: a Fagagna Angelo Floramo presenta “L’estate indiana del ’76” L'utopia necessaria: un dialogo tra Angelo Floramo e Paolo PatuiEstate in Villa 2026 debutta martedì 26 maggio alle ore 20:30 in auditorium M.F. Zorzutti a San Giovanni al Natisone con Angelo Floramo e Paolo Patui nel dialogo a due voci dal titolo L'utopia neces ... udinetoday.it Il premio Nonino a Brauman, Manguel, Oreskes e FloramoVa al medico Rony Brauman, per Medici senza frontiere, il premio Nonino 2024, mentre lo scrittore Alberto Manguel sarà insignito del premio Internazionale Nonino 2024. La scienziata della terra Naomi ... ansa.it