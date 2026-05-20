L’utopia dell’introvabile | la moda d’archivio snobba il mercato tradizionale

Notizia in breve

In un magazzino sotterraneo di una grande città della moda, si trovano migliaia di capi e accessori di epoche passate, conservati in modo impeccabile. Questi pezzi, provenienti da collezioni ormai obsolete, sono invisibili al pubblico e non vengono esposti nelle boutique. La maggior parte di questi articoli sono stati acquistati anni fa, ma non hanno mai trovato una nuova destinazione commerciale.