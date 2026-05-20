L’utopia dell’introvabile | la moda d’archivio snobba il mercato tradizionale
In un magazzino sotterraneo di una grande città della moda, si trovano migliaia di capi e accessori di epoche passate, conservati in modo impeccabile. Questi pezzi, provenienti da collezioni ormai obsolete, sono invisibili al pubblico e non vengono esposti nelle boutique. La maggior parte di questi articoli sono stati acquistati anni fa, ma non hanno mai trovato una nuova destinazione commerciale.
Life&People.it C’è qualcosa di profondamente ironico nel fatto che, nel cuore pulsante delle capitali del lusso, le luci più accecanti non illuminino le passerelle dell’ultima stagione, ma i sotterranei climatizzati dove riposano i fantasmi del ventesimo secolo. Guardare una sfilata contemporanea oggi evoca spesso una sensazione di déjà-vu industriale; al contrario, accarezzare il tessuto di una giacca d’avanguardia del 1996 restituisce il brivido dell’imprevisto. Se l’ industria della moda ha prosperato per decenni sull’imperativo categorico del “prossimo grande successo”, oggi si sancisce un’inversione a U senza precedenti: la vera distinzione non si compra più in boutique, si scava nel tempo attraverso la moda d’archivio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
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Attore, regista e cantante. Attivo principalmente in teatro, ma anche alla TV fin dall'epoca delle trasposizioni di testi teatrali in bianco e nero; spettacoli e ruoli caratterizzati da una forte connotazione comica (commedie brillanti, surreali e oniriche). Recitava spe facebook