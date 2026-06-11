La maggioranza conferma la volontà di realizzare il ponte sullo Stretto, nonostante le indagini della procura di Roma. L'inchiesta coinvolge altri due giudici, ma il governo prosegue con i progetti e le decisioni in merito. Nessuna modifica alle tempistiche o alle procedure è stata annunciata, e le attività di avanzamento del progetto continuano secondo i piani stabiliti. Le autorità non hanno comunicato sospensioni o rinvii legati alle indagini in corso.

Acqua passata La maggioranza assicura: l’iter per l’approvazione procede. Per l’inchiesta gli indagati miravano ad estendere la corruzione. M5S, Avs e Pd chiedono un’informativa urgente a Giorgia Meloni Acqua passata La maggioranza assicura: l’iter per l’approvazione procede. Per l’inchiesta gli indagati miravano ad estendere la corruzione. M5S, Avs e Pd chiedono un’informativa urgente a Giorgia Meloni La maggioranza fa quadrato sul ponte sullo Stretto e l’inchiesta della procura di Roma sembra non scalfire le intenzioni del governo. Almeno questo è quello che appare in superficie, all’indomani delle notizie sull’ipotesi di corruzione. Alessandro Morelli, leghista e sottosegretario con delega al Cipess, non sembra avere dubbi: «È chiaro che per un’opera così importante ci sono delle criticità che sono in fase di discussione e di soluzione». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Il ponte va avanti». Ma i sospetti toccano altri due giudici

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