internati il violino di dachau la lunga marcia per mauthausen il libro

Sabato 18 aprile alle 16,30 si svolgerà presso la sala Pieve del Palazzo di Fraternita in piazza Grande la presentazione del libro Internati. L'evento, aperto al pubblico, riguarda la pubblicazione che affronta temi storici legati ai periodi di internamento e alle vicende di deportazione durante il XX secolo. La presentazione si concentra sulla narrazione e sui dettagli contenuti nel testo, senza interventi di pubblico o dibattiti successivi.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Si terrà il giorno sabato 18 aprile, a partire dalle ore 16,30, presso la sala Pieve del Palazzo di Fraternita in piazza Grande, la presentazione del libro Internati. Il violino di Dachau. La lunga marcia per Mauthausen di Silvia Quero, dedicato alla vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI), oltre 650mila militari di cui tra i 4050mila morirono nei campi di sterminio. E questa è una delle pagine più complesse e meno conosciute della storia italiana durante la Seconda guerra mondiale. L’opera offre uno sguardo approfondito sulla cattura e la deportazione nei campi di prigionia tedeschi, dove vissero condizioni durissime, e dove rifiutarono di aderire al regime nazifascista.🔗 Leggi su Lanazione.it

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