Arezzo, 15 aprile 2026 – Il Magistrato della Fraternita dei Laici invita il pubblico alla presentazione del libro Internati - Il violino di Dachau. La lunga marcia per Mauthausen di Silvia Quero. Appuntamento sabato 18 aprile alle ore 16,30 presso la sala Pieve del Palazzo di Fraternita in pizza Grande. Presentano Antonella Di Tommaso e Walter Rizzo. Suona: la prof.ssa Paola Pasquini. Due vicende per far luce su un evento poco indagato dalla storiografia: la deportazione di militari italiani nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Identificati come “I.M.I.” (Internati Militari Italiani), termine coniato dallo stesso Hitler per aggirare la convenzione di Ginevra, i soldati italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 erano considerati e trattati come prigionieri politici e non di guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it

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